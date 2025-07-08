Netanyahu, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Bu görüşmede Netanyahu, Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne layık olduğunu belirterek, bu yönde bir tavsiye mektubunu Nobel Komitesi'ne iletti. Trump, bu öneriden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İRAN İLE NÜKLEER MÜZAKERELER YENİDEN BAŞLIYOR MU?

Görüşme sırasında Trump, Tahran yönetiminin nükleer programı hakkında ABD ile yeniden müzakerelere başlama talebinde bulunduğunu açıkladı. Daha önce ABD ve İran arasında nükleer program üzerine görüşmeler yapılmış, ancak 2025 Haziran'ı itibarıyla İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının başlamasıyla bu diyaloğa ara verilmişti. ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, görüşmelerin önümüzdeki hafta içinde gerçekleşebileceğini belirtti.

YAPTIRIMLAR VE GAZZE'DEKİ DURUM

Trump, doğru zaman geldiğinde İran'a uygulanan ABD yaptırımlarını kaldırmak istediğini ifade etti. Daha önce Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasında da Netanyahu'nun desteği olduğunu hatırlattı.

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi de İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü operasyonlar nedeniyle gerginliğin arttığı Gazze Şeridi'ndeki durumdu. Netanyahu, ılımlı Filistinlilerle barışa açık olduğunu vurgulayarak, Filistinlilerin kendi kendilerini yönetme yetkisine sahip olmaları gerektiğini ancak İsrail'in güvenliğini tehdit edecek bir güce sahip olmamaları gerektiğini belirtti. Gazze'nin geleceği hakkında ise Filistinlilerin bölgede kalma ya da ayrılma konusunda özgür bir seçime sahip olmaları gerektiğini ifade etti.