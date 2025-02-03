Netanyahu, Trump'ın daveti üzerine Washington'da

İsrail’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, Netanyahu’yu ve diğer İsrailli yetkilileri Maryland’deki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü’nde karşıladığı anların görüntülerini paylaştı. Danon, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ittifakı güçlendireceğini ve işbirliğini artıracağını vurguladı.

GÖRÜŞMELERİN GÜNDEMİ

Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya gelmesi beklenirken, salı günü Beyaz Saray’da Trump ile görüşmesi öngörülüyor. Netanyahu ve Trump’ın görüşmesinin gündeminde, Gazze, esirler ve İran gibi önemli konuların yer alması bekleniyor.

NETANYAHU'NUN AÇIKLAMALARI

Washington’a hareket etmeden önce Netanyahu, Hamas ve Hizbullah’a karşı yapılan saldırılarıyla Orta Doğu'da önemli değişikliklere imza attıklarını savundu. Netanyahu, "Bu kararlarla haritayı yeniden çizdik, ancak Başkan Trump ile daha yakın bir şekilde çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.