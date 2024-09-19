Netanyahu'dan 10 saniyelik video

Lübnan'da Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarının ve telsizlerin art arda patlatılmasının sonrasında gözler İsrail-Lübnan sınırına çevrildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın savaşta "yeni bir aşamanın" başlangıcında olduklarını, İsrail'in güçlerini Lübnan sınırına kaydırdığını açıklamasının sonrasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir video paylaşımı geldi.

İsrail hedefindeki yeni ülkenin Lübnan olduğunu duyurdu

Netanyahu 10 saniyelik videoda , İsrail'in Hizbullah ile çatışmalar sırasında kuzeydeki sınır bölgelerinden tahliye edilen on binlerce sakinin evlerine dönebilmesini sağlayacağını söyledi. Netanyahu, "Daha önce de söyledim: Kuzeyde yaşayan sakinleri, güvenli bir şekilde evlerine geri döndüreceğiz ve tam olarak yapacağımız şey bu" diye konuştu.