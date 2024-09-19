Netanyahu'dan 10 saniyelik video

Kaynak: İHA
Netanyahu'dan 10 saniyelik video

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medyada 10 saniyelik bir video yayınladı. Netanyahu bu videoda "Kuzeyde yaşayanları evlerine döndüreceğiz" dedi.

Lübnan'da Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarının ve telsizlerin art arda patlatılmasının sonrasında gözler İsrail-Lübnan sınırına çevrildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın savaşta "yeni bir aşamanın" başlangıcında olduklarını, İsrail'in güçlerini Lübnan sınırına kaydırdığını açıklamasının sonrasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir video paylaşımı geldi.

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Netanyahu 10 saniyelik videoda , İsrail'in Hizbullah ile çatışmalar sırasında kuzeydeki sınır bölgelerinden tahliye edilen on binlerce sakinin evlerine dönebilmesini sağlayacağını söyledi. Netanyahu, "Daha önce de söyledim: Kuzeyde yaşayan sakinleri, güvenli bir şekilde evlerine geri döndüreceğiz ve tam olarak yapacağımız şey bu" diye konuştu.

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