Netanyahu’dan ABD'ye çağrı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir video yayınlayarak ABD’ye çağrıda bulundu. Kaydettiği videoda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile en son görüşmesinden bahseden Netanyahu, “Bakan Blinken yakın zamanda İsrail’deyken samimi bir görüşme yaptık, ABD’nin savaşın başından beri İsrail’e verdiği desteği derinden takdir ettiğimi söyledim. Ama başka bir şey daha söyledim. ABD yönetiminin son birkaç aydır İsrail’e silah ve mühimmat vermemesinin anlaşılmaz bir durum olduğunu söyledim.” ifadelerini kaydetti.

Netanyahu, Blinken’ın yönetimin engeli kaldırmak için çabaladığına dair kendisine güvence verdiğini belirtirken "Bize silahları verin, işi çok daha hızlı bitirelim diyorum" ifadesini kaydetti.

ABD’li haber sitesi Axios, Netanyahu’nun bu çağrısının ardından, Beyaz Saray’da perşembe günü üst düzey İsrailli yetkililerle yapılacak olan toplantının iptal edildiğini ileri sürdü. Axios’a konuşan ABD’li bir yetkili, “Bu karar, bu tür eylemlerin sonuçlarının olduğunu açıkça ortaya koyuyor.” açıklamasında bulundu.