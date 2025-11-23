İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi konuştu. İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda Hizbullah'ın hedef alındığını öne sürdü. Hizbullah'ın İsrail'e tehdit oluşturmasına izin vermeyeceklerini ve bunun için "gereken her şeyi yapmayı" sürdüreceklerini söyleyen Netanyahu, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıların devam edeceğine işaret etti.

İsrail, 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.

'HAMAS'IN ÜST DÜZEY 5 İSMİNİ HEDEF ALDIK'

Netanyahu ayrıca 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes sonrası Gazze Şeridi'nde de Lübnan'da olduğu gibi çok sayıda saldırı düzenlediklerini söyledi. İsrail Başbakanı, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini, buna karşılık dün Gazze'de Hamas mensuplarına saldırılar düzenlediklerini ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde bir kişinin Sarı Hat'tın İsrail kontrolündeki tarafında İsrail askerlerine saldırdığı öne sürülmüş ve buna karşılık Hamas'ın 5 üst düzey isminin hedef alındığı ve öldürüldüğü" iddia edilmişti.

İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek dün Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 Filistinli yaşamını yitirmiş, 87 kişi de yaralanmıştı.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ HEDEF ALINDI

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde insansız hava aracıyla (İHA) seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. İsrail, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'ye bağlı Ayta eş-Şaab beldesinde seyir halindeki bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından vuruldu. Saldırıda, aracı kullanan kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ölen kişinin daha önce serbest bırakılan eski esirlerden Muhammed Salih olduğu ifade edildi.

ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihlerinde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.