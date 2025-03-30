Netanyahu'dan büyük tehdit! Yeni plan devreye sokulacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları daha da artıracağını belirterek tehditler savurdu.

TRUMP’IN FİLİSTİNLİLERİ GÖÇ ETTİRME PLANI DEVREYE GİRECEK!

Netanyahu, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın söylediği planı hayata geçireceklerini duyurdu.

Yedioth Ahronoth'ta yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Netanyahu, İsrailli esirleri geri getirmenin tek yolunun, stüdyolarda duyduğu gibi boş sloganların değil askeri ve siyasi baskının birleşimi olduğunu söyledi.

Askeri baskının başarılı olduğunu belirten Netanyahu, “Hamas'ın kapasitesini eziyor ve esirlerimizin serbest bırakılması için koşulları hazırlıyor” dedi.

Dün gece güvenlik kabinesi toplandığını belirten Netanyahu, ve Hamas'a yönelik saldırıların yoğunlaştırılması ve kaçırılan askerlerin geri dönmesi için koşulların oluşturulması yönünde baskıların artırılacağını belirtti.

"Hamas silahlarını bırakacak, liderlerinin Gazze'den çıkmasına izin verilecek ve Gazze'de genel güvenliği sağlamaya çalışacağız" diyen Netanyahu, "Ayrıca Trump'ın planının uygulanmasına izin verilecek. İşte plan bu ve bunu her zaman tartışmaya hazırız” dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat tarihinde Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" belirtmişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu belirten Trump, Filistinli vatandaşların komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını söylemişti.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da öne sürmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak tarihinde yürürlüğe giren ateşkesten sonra 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.