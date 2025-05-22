Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama: Trump'ın Gazze planına sadığız

Düzenleme: Kaynak: İHA
Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama: Trump'ın Gazze planına sadığız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye saldırıların sonlanmasının bölgedeki Filistinlilerin sürgün edilmesini öngören ABD Başkanı Donald Trump'ın planına bağlı olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye "Gideon'un Savaş Arabaları" ismini vererek başlattıkları kapsamlı saldırılarla bölgeyi tamamen işgal etmeyi ve Hamas'ı "ortadan kaldırmayı" hedeflediklerini açıkladı.

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Netanyahu, Gazze'yi kalıcı işgal için başlattıkları saldırıları "İsrail'in güvenliğini garanti altına alacak net şartlarla" sona erdirmeye hazır olduklarını söyleyerek, söz konusu şartların İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Hamas'ın silah bırakması, lider kadrosunun yurt dışına çıkartılması ve bölgedeki Filistinlilerin sürgün edilmesini öngören Trump planının uygulanması olduğunu kaydetti.

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Trump'ın planını "çok doğru ve çok devrimci bir plan" olarak niteleyen Netanyahu, ABD ile ilişkilerinin bozuk olduğu iddialarını da reddetti.

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