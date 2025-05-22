Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama: Trump'ın Gazze planına sadığız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye "Gideon'un Savaş Arabaları" ismini vererek başlattıkları kapsamlı saldırılarla bölgeyi tamamen işgal etmeyi ve Hamas'ı "ortadan kaldırmayı" hedeflediklerini açıkladı.

Netanyahu için çember daralıyor

Netanyahu, Gazze'yi kalıcı işgal için başlattıkları saldırıları "İsrail'in güvenliğini garanti altına alacak net şartlarla" sona erdirmeye hazır olduklarını söyleyerek, söz konusu şartların İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Hamas'ın silah bırakması, lider kadrosunun yurt dışına çıkartılması ve bölgedeki Filistinlilerin sürgün edilmesini öngören Trump planının uygulanması olduğunu kaydetti.

Trump'dan şoke eden mesaj! 'Kovuldun Netanyahu!'

Trump'ın planını "çok doğru ve çok devrimci bir plan" olarak niteleyen Netanyahu, ABD ile ilişkilerinin bozuk olduğu iddialarını da reddetti.