Netanyahu'dan Filistin'i tanıyan ülkelere gözdağı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin devletini tanımasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu gerçekleşmeyecek. Ürdün'ün batısında bir Filistin devleti kurulmayacak" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin devletini tanımasının ardından açıklamada bulundu.

Netanyahu, İngiltere, Avustralya ve Kanada'ya İsrail'in yanıtının önümüzdeki hafta ABD'den döndükten sonra açıklanacağını söyledi.

Filistin devletini tanıyan liderlerin teröre büyük bir ödül verdiği iddiasında bulunan Netanyahu, "Bu gerçekleşmeyecek. Ürdün'ün batısında bir Filistin devleti kurulmayacak" ifadelerini kullanarak, yasadışı Yahudi yerleşim yerlerini iki katına çıkaracaklarını açıkladı.

