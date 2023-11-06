Netanyahu’dan Hamas liderine 'Hitler' benzetmesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın “Sinwar’ı öldüreceğim” sözünün ardından başkent Tel Aviv’de açıklamalarda bulundu.

Hamas lideri Yahya Sinwar hakkında gazetecilere konuşan Netanyahu, Sinwar’ı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudi soykırımının mimarı olan Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler’e benzetti.

Jerusalem Post’ta yer alan habere göre, Netanyahu, Sinwar’ı Hitler’e benzetirken Nazi liderinin son anlarına atıfta bulundu ve “Sinwar, halkını umursamıyor ve sığınaktaki küçük bir Hitler gibi davranıyor” dedi.

Savunma Bakanı Gallant, İsrail ordusunun Gazze’ye düzenleyeceği kara harekatı sırasında Sinwar’ı öldüreceğinin sözünü vermişti.

Adolf Hitler, 30 Nisan 1945'te Berlin'deki yer altı sığınağı Führerbunker'de intihar ederek yaşamına son vermişti.