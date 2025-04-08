Netanyahu'dan İran'a savaş tehdidi! Orta Doğu'da kazan kaynıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran ile nükleer anlaşmanın sağlanamadığı durumda savaş çıkabileceğini işaret etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladığı video mesajda İran ile nükleer anlaşma sağlanamaması durumunda askeri seçeneğe yönelebileceklerini ifade etti.

Netanyahu, İran tüm nükleer tesislerini çalışmaz hâle getirmediği müddetçe anlaşmayı kabul etmeyeceklerini söyledi.

Netanyahu, "Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurma isteği İsrail için bir tehlike oluşturuyor. Biz buna karşı çıkıyoruz ve buna göre hareket ediyoruz." diye konuştu.