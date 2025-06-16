Netanyahu'dan İran'a tehdit! "Tahran'ı boşaltın"

İsrail-İran çatışmalarında her geçen gün gerilim tırmanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gündeme ilişkin sert ifadeler kullandı.

"TAHRAN'I BOŞALTIN"

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Tahran semaları kontrol altında, harekete geçiyoruz. Tahran'ı boşaltın" açıklamasında bulundu.

Netanyahu ayrıca, "Zafere doğru giden yoldayız. İki ana hedefimize ulaşmak üzereyiz: Nükleer ve füze tehdidini ortadan kaldırmak" ifadelerini kullandı.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMALARI

13 Haziran'da İsrail'in sabah saatlerinde başlattığı "Yükselen Aslan" operasyonu sonrası İran'ın birçok stratejik noktası vurularak üst düzey yöneticileri öldürüldü.

Misilleme yapan İran, İsrail'in başkenti Tel Aviv olmak üzere birçok kente saldırı düzenledi.

İsrailli şirketlere büyük şok! Karar İran’a saldırılar sonrası çıktı

İran’daki nükleer tesislerin son durum açıklandı