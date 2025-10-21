

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Meclis'in açılışında yaptığı konuşmada, ateşkese rağmen Gazze'ye düzenledikleri saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muhalefet partilerinden milletvekilleri Netanyahu'nun sözünü defalarca keserken, Netanyahu dün Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 44 Filistinlinin öldüğü İsrail saldırılarını anlattı.

Netanyahu, "Ateşkes, Hamas'ın bizi tehdit etmesi için bir sebep değildir. Bize yönelik herhangi bir saldırının bedeli çok ağır olur." dedi.

"153 TON BOMBAYLA VURDUK"

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden Netanyahu, "Ateşkes sırasında iki asker öldürüldü. Hamas hemen gevşediğimizi hissetti. Gazze Şeridi'nin dört bir yanındaki onlarca hedefi 153 ton bombayla vurduk." ifadeleriyle ateşkesi ihlal ettiklerini doğruladı.

GAZZE'YE SALDIRI

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla dün Gazze'nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurmuştu.