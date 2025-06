İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davasında kendisine desteğini yineleyen ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Netanyahu, "Bir kez daha teşekkürler, Donald Trump. Birlikte Orta Doğu'yu yeniden büyük yapacağız" ifadesini kullandı.

Thank you again, @realDonaldTrump.



Together, we will make the Middle East Great Again! https://t.co/hfkct0Sqw7