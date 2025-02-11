Netanyahu'dan ültimatom! Saldırı için tarih verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Eğer Hamas cumartesi öğlene kadar rehineleri serbest bırakmazsa ateşkes sona erecek ve İsrail ordusu Hamas tamamen yenilene kadar yoğun saldırılara yeniden başlayacak" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Eğer Hamas cumartesi öğlene kadar rehineleri serbest bırakmazsa ateşkes sona erecek" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın İsrail’in ateşkes ihlalleri nedeniyle 15 Şubat’taki esir takasını ertelemesinin ardından açıklamada bulundu. Netanyahu, 4 saatlik güvenlik kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrailli esirlerin cumartesi günü öğlene kadar serbest bırakılması çağrısını ve Gazze'nin geleceğine ilişkin vizyonunu memnuniyetle karşıladıklarını" belirtti.

Erdoğan'dan İsrail'e ateşkes tepkisi: Sözünü tutmuyorErdoğan'dan İsrail'e ateşkes tepkisi: Sözünü tutmuyor

Netanyahu, "Hamas'ın anlaşmayı ihlal etme ve esirlerimizi serbest bırakmama kararını açıklamasının ardından dün gece orduya Gazze Şeridi içinde ve çevresinde toplanma emri verdim. Bu operasyon şu saatlerde gerçekleşiyor. Çok yakın bir gelecekte tamamlanacak" dedi.

Kabinede oybirliğiyle kabul edilen karara değinen Netanyahu, "Eğer Hamas cumartesi öğlene kadar rehineleri serbest bırakmazsa ateşkes sona erecek ve İsrail ordusu Hamas tamamen yenilene kadar yoğun çatışmalara yeniden başlayacak" dedi.

Son Haberler
Pendikspor, Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattı
Pendikspor, Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattı
Galatasaray milli yıldızı resmen duyurdu
Galatasaray milli yıldızı resmen duyurdu
İstanbul'da AVM'de yangın! Panik anları kamerada
İstanbul'da AVM'de yangın! Panik anları kamerada
Trabzonspor - Eyüpspor maçının VAR kaydı açıklandı
Trabzonspor - Eyüpspor maçının VAR kaydı açıklandı
İYİ Partili Taşçı'dan suça sürüklenen çocuk alarmı: Çocuklar hem mağdur hem suçlu!
İYİ Partili Taşçı'dan suça sürüklenen çocuk alarmı: Çocuklar hem mağdur hem suçlu!