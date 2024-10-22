Netanyahu’nun evindeki hasar görüntülendi! İHA saldırısına uğramıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Netanyahu’nun evindeki hasar görüntülendi! İHA saldırısına uğramıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evine Hizbullah tarafından yapılan İHA saldırısının sonrasında evde meydana gelen hasar görüntülendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail’in Caesarea şehrinde bulunan evine 19 Ekim’de Hizbullah tarafından düzenlenen İHA saldırısının sonrası meydana gelen hasar görüntülendi. İsrail basını, İHA’nın evin yatak odasına ait olan cama isabet ettiğini yazdı ve evin camlarının güçlendirilmiş olduğunu için İHA’nın camı geçemediğini belirtti. Görüntülerde, saldırı sonucu camın kısmen kırıldığı görüldü.

NETANYAHU O SIRADA EVDE YOKTU

israil Başbakanlık Ofisi, Netanyahu ve eşinin saldırı anında evde olmadığı açıklamıştı. Netanyahu ise saldırıdan saatler sonra bir paylaşım yaparak "Bugün beni ve eşimi öldürmeye çalışan İran ajanları acı bir hata yaptı" diye meydan okumuştu.

Son Haberler
İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye 'APO' yanıtı: Bir kişinin iki dudağı arasında durmaz
İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye 'APO' yanıtı: Bir kişinin iki dudağı arasında durmaz
Netanyahu’nun evindeki hasar görüntülendi! İHA saldırısına uğramıştı
Netanyahu’nun evindeki hasar görüntülendi! İHA saldırısına uğramıştı
İnzaghi, Young Boys'un zeminininden endişe ediyor
İnzaghi, Young Boys'un zeminininden endişe ediyor
Yılmaz Özdil'den Bahçeli'ye 'Öcalan' önerisi
Yılmaz Özdil'den Bahçeli'ye 'Öcalan' önerisi
Yunus Akgün, PFDK'ya sevk edildi
Yunus Akgün, PFDK'ya sevk edildi