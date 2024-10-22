Netanyahu’nun evindeki hasar görüntülendi! İHA saldırısına uğramıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail’in Caesarea şehrinde bulunan evine 19 Ekim’de Hizbullah tarafından düzenlenen İHA saldırısının sonrası meydana gelen hasar görüntülendi. İsrail basını, İHA’nın evin yatak odasına ait olan cama isabet ettiğini yazdı ve evin camlarının güçlendirilmiş olduğunu için İHA’nın camı geçemediğini belirtti. Görüntülerde, saldırı sonucu camın kısmen kırıldığı görüldü.

NETANYAHU O SIRADA EVDE YOKTU

israil Başbakanlık Ofisi, Netanyahu ve eşinin saldırı anında evde olmadığı açıklamıştı. Netanyahu ise saldırıdan saatler sonra bir paylaşım yaparak "Bugün beni ve eşimi öldürmeye çalışan İran ajanları acı bir hata yaptı" diye meydan okumuştu.