Netanyahu’nun gerçek Hamas planı ortaya çıktı. Katar’a söz verdi

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun gerçek Hamas planı ortaya çıktı. Netanyahu’nun Katar’a verdiği sözü Fransız basını yazdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Netanyahu’nun gerçek Hamas planı ortaya çıktı. Katar’a söz verdi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Mossad'a Hamas liderlerini her yerde öldürme talimatı verdiğini açıklamıştı. Ancak Fransız Le Figaro gazetesinde yer alan haber Netanyahu'nun bu sözlerinin tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkardı.

Haberde 'Netanyahu İsrail'in Katar'da yaşayan Hamas liderlerine karşı hareket etmeyeceği konusunda Katar'a söz verdi' denildi. Haber İsrail gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi bu gelişmeyi 'Netanyahu'dan Katar'a: İsrail, ülkedeki Hamas liderlerine suikast düzenlemeyecek' başlığı ile okurlarına sundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail ordusu yetkilileri, Hamas’ı bitirene kadar operasyonlarına devam edeceklerini açıklamıştı. Hamas’ın siyasal liderlerinin büyük bir çoğunluğu Katar’da bulunuyor.

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