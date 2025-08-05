Netanyahu'nun itirazı, ateşkesi ve esirlerin dönüşünü engelledi

Kaynak: AA
Netanyahu'nun itirazı, ateşkesi ve esirlerin dönüşünü engelledi

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hem tüm esirlerin serbest bırakılmasını hem de ateşkesi sağlayabilecek önerileri reddettiğini yazdı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, İsrailli güvenlik yetkililerinin, söz konusu toplantıda esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de çatışmaların durdurulmasını öngören kapsamlı anlaşmayı desteklediğini ancak Başbakan Netanyahu'nun bunu reddettiğini ortaya koyan belgeleri yayımladı.

Kanalın ulaştığı tutanaklar, güvenlik ve istihbarat kurumlarının başındaki isimlerin o dönemde kapsamlı bir anlaşmaya varılabileceğine ve gerekirse savaşa yeniden başlanabileceğine inandığını ancak Netanyahu'nun bunu reddettiğini açıkça ortaya koyuyor.

Son Haberler
13 milyar yıllık sır ortaya çıktı
13 milyar yıllık sır ortaya çıktı
Yamyam robot icat edildi
Yamyam robot icat edildi
Netanyahu'nun itirazı, ateşkesi ve esirlerin dönüşünü engelledi
Netanyahu'nun itirazı, ateşkesi ve esirlerin dönüşünü engelledi
İzmir'de 83 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de 83 düzensiz göçmen yakalandı
Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Fikri Doğan köşkte ağırladı
Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Fikri Doğan köşkte ağırladı