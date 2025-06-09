Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı rapor çağrısı

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Bilgi Edinme Özgürlüğü Hareketi Yürütme Kurulu Başkanı Hiddai Negev, Başbakanlık ofisinin, Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı rapor yayınlamaktan kaçınmasını sert şekilde eleştirdi.

Netanyahu'nun sağlık durumuyla ilgili son olarak Şubat 2025'te bilgi verildiği, burada da kendisinin Temmuz 2023'te takılan kalp piline tamamen bağımlı olmadığı ve kalp yetmezliğine dair hiçbir bulgunun bulunmadığı iddia edildiğini hatırlatan Negev, "Netanyahu 75 yaşını geçti. Fiziksel ve bilişsel durumuyla ilgili belirsizlikler var. Bağımsız, ayrıntılı ve kamuya açık tıbbi bir rapor düzenlenmeliydi." ifadesini kullandı.

Haberde, Bilgi Edinme Özgürlüğü Hareketi'nin edindiği bilgiye göre, Netanyahu'ya 2023'ten bu yana yaptığı tüm yurt dışı seyahatlerinde, özellikle ABD'ye yaptığı ziyaretlerde kendisine bir sağlık ekibinin eşlik ettiği kaydedildi.

"NETANYAHU KALP HASTASI"

Haberde ayrıca Avrupa Kardiyoloji Derneği Eski Başkanı Kardiyolog Prof. Dr. Yehuda Adler'in, "Netanyahu kalp hastası. Kendisine boş yere kalp pili takılmadı. Bu hayat kurtarıcı bir cihaz. Sonuçta elektronik olan bu cihazın arızalanması veya bozulması durumunda, yanında bir doktorun bulunması, hayati öneme sahip bir mesele." ifadesi aktarıldı.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan isim olan 75 yaşındaki Netanyahu'ya Temmuz 2023'te kalp pili takıldığı açıklanmıştı.

Netanyahu, son olarak Aralık 2024'te prostat ameliyatı geçirmişti.