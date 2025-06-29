Netanyahu’ya yargı koruması! Gizli oturum sonrası çapraz sorgu iptal edildi

Mahkeme, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun gelecek hafta “yolsuzluk” davası kapsamında yapılması planlanan çapraz sorgusunu iptal etti.

İsrail basını, iptal kararının İsrail’in dış istihbarat örgütü Mossad ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) istihbarat şefleri ile kapalı kapılar ardında görülen duruşmanın ardından geldiğini yazdı. Netanyahu’nun da bu duruşmaya katıldığı, istihbarat yetkililerinin katılımının ise Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz’ın talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi.

İSTİHBARATIN İKİ ÜST DÜZEY İSMİ DURUŞMADA

Haaretz gazetesinin haberine göre, Kudüs Bölge Mahkemesi, bugün aldığı kararla, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gelecek hafta “yolsuzluk” davası kapsamında vermesi beklenen ifadeyi kendi talebi üzerine iptal etti. Mahkemenin kararında, bir sonraki hafta için de bir iptal kararı verilip verilmeyeceği konusunda bir hükümde bulunmak için erken olduğu belirtildi.

Mahkemenin bu kararı, cuma günü verilen ret kararının ardından geldi. Mahkeme kararı aynı zamanda IDF İstihbarat Şefi Shlomi Binder ve Mossad Direktörü David Barnea’nın da katıldığı, kapalı kapılar ardında yapılan bir duruşmanın sonrasında verildi. Binder’ın duruşmaya katılmasına İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in de onay verdiği ifade edildi.

PEK ÇOK KEZ İPTAL VE ERTELEME TALEP ETTİ

Netanyahu’nun avukatı Amit Hadad, perşembe günü yaptığı başvuruda, müvekkilinin çapraz sorgusunun iptal edilmesini talep etmiş, Netanyahu’nun “tüm zamanını ve enerjisini acil ulusal, güvenlik ve diplomatik meselelere ayırması gerektiğini” savunmuştu. Bu meseler arasında ise İsrail’in 20 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de “devam eden savaş” ve rehine müzakereleri gösterilmişti.

Fakat mahkeme, cuma günü verdiği kararla bu talebi reddetmiş, talebin mevcut haliyle somut temelden ya da detaylı gerekçeden yoksun olduğunu belirtmişti.

Netanyahu, dava kapsamında Aralık 2024’te ifade vermeye başladı ve o günden bu yana çeşitli sebeplerle pek çok kez duruşmaları iptal etme ya da kısa tutma talebinde bulundu. Netanyahu’nun Suriye’deki Şeyh Dağı’na ziyareti, ameliyatı, Washington ziyareti gibi gelişmeler duruşmaların iptal edilmesine ya da askıya alınmasına gerekçe oldu.

NETANYAHU NEYLE SUÇLANIYOR?

AA’nın aktardığına göre, dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

"Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.