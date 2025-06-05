Netflix aboneliklerine zam! İşte yeni tarifeler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Netflix aboneliklerine zam! İşte yeni tarifeler

Netflix, Türkiye’deki abonelik fiyatlarına zam yaptı. Yeni ücretlendirme 4 Haziran gecesi beklenmedik bir şekilde yapıldı.

Çevrimiçi video içerik platformu Netflix, gece saatlerinde beklenmedik bir şekilde tarifelerine zam yaptı. Resmi bir açıklama yapılmazken Netflix’in bu yılki ikinci zamı, döviz kuru dalgalanmaları nedeni ile olduğu düşünülüyor.

İŞTE YENİ ÜCRET TARİFELERİ

4 Haziran itibarıyla Netflix Türkiye’deki abonelik fiyatlar şöyle:

Temel Plan:

Önceki Fiyat: 149,99 TL
Yeni Fiyat: 189,99 TL

Standart Plan:

Önceki Fiyat: 229,99 TL
Yeni Fiyat: 289,99 TL

Premium Plan:

Önceki Fiyat: 299,99 TL
Yeni Fiyat: 379,99 TL

Şu an için Netflix’in Türkiye dışında başka bir bölgedeki fiyatları değişmedi. Ancak, döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak, platformun diğer ülkelerde de fiyat artışları yapma olasılığı bulunuyor.

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