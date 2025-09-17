Netflix belgeseline konu olmuştu: Tutuklandı

Netflix belgeseli 'Tinder Avcısı' 2022 yılında online flörtleşme uygulaması aracılığıyla tanıştığı kadınları dolandırmakla suçlanan Simon Hayut’a yönelik iddiaları konu almıştı.
PARA İLE GÜVENLERİNİ KAZANIP DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLİYORDU
Hayut'un kadınlara milyarder Simon Leviev olduğuna inandırarak, önce hesapsızca para harcayıp güvenlerini kazandığı ardından da 10 milyar dolar dolandırdığı öne sürülüyordu.
Gürcistan İçişleri Bakanlığı, İsrail vatandaşı Hayut'un Batum Havalimanı'na varışının ardından Interpol'ün talebi üzerine tutuklandığını açıkladı.