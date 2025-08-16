Netflix dizisinde Boran Kuzum sürprizi

Oyuncu Boran Kuzum, dünyaca ünlü Schitt’s Creek dizisinin yaratıcısı ve başrolü Dan Levy’nin Netflix için hazırladığı yeni yapım Big Mistakes’te rol alacak.

Netflix’in duyurduğu ve dünya basınında geniş yankı bulan bilgilere göre Oyuncu Boran Kuzum, dizide “Yusuf” karakterini canlandıracak.

Sekiz bölümden oluşacak dizide Boran Kuzum’un, Levy ile Taylor Ortega’nın hayat verdiği iki kardeşin organize suç dünyasına sürüklenmesiyle gelişen olayların merkezindeki önemli karakterlerden biri olması bekleniyor.

Netflix’in resmi özetinde Big Mistakes, beceriksiz iki kardeş Nicky (Dan Levy) ve Morgan’ın (Taylor Ortega), şantaj sonucu kendilerini suç örgütlerinin içinde bulmalarını konu alıyor. Levy, hikayeyi Schitt’s Creek’teki kardeş ilişkisine benzeterek, “Aksak aile dinamiklerini yazmayı seviyorum ama burada bambaşka bir hikaye anlatıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Çekimlere Ağustos 2025’te New Jersey’de başlanırken, Edison bölgesinde gerçekleşen set çalışmalarının Ekim’e kadar sürmesi planlanıyor. Yayın tarihi netleşmese de dizinin 2026’da Netflix’te izleyiciyle buluşması öngörülüyor.

