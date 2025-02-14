Netflix duyurdu! Birce Akalay'lı Mezarlık'ın 2. sezon tarihi açıklandı

Yapımcılığını Evren Oğuz'un, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı, hikâyesini Özden Uçar, Onur Böber ve Evren Oğuz'un birlikte yazdığı Mezarlık dizisinin birinci sezonu çok beğenilmişti.

Başrollerinde Birce Akalay, Olgun Toker, Şehsuvar Aktaş ve Hakan Meriçliler'in yer aldığı polisiye-aksiyon türündeki Mezarlık dizisi, 4 bölüm olarak yayınlandı.

Kadın cinayetlerinin aydınlatılması için çalışan özel suçlar birimini konu alan dizi, seyircilerin beğenisini kazanmıştı.

Mezarlık dizisinin 2. sezonu, 27 Şubat'ta yalnızca Netflix'te yayınlanacak.