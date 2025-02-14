Netflix duyurdu! Birce Akalay'lı Mezarlık'ın 2. sezon tarihi açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Netflix duyurdu! Birce Akalay'lı Mezarlık'ın 2. sezon tarihi açıklandı

Netflix'in yerli dizisi Mezarlık, ikinci sezon tarihi belli oldu. Dizinin birinci sezonu 2022'de yayınlanmıştı.

Yapımcılığını Evren Oğuz'un, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı, hikâyesini Özden Uçar, Onur Böber ve Evren Oğuz'un birlikte yazdığı Mezarlık dizisinin birinci sezonu çok beğenilmişti.

Başrollerinde Birce Akalay, Olgun Toker, Şehsuvar Aktaş ve Hakan Meriçliler'in yer aldığı polisiye-aksiyon türündeki Mezarlık dizisi, 4 bölüm olarak yayınlandı.

Kadın cinayetlerinin aydınlatılması için çalışan özel suçlar birimini konu alan dizi, seyircilerin beğenisini kazanmıştı.

Mezarlık dizisinin 2. sezonu, 27 Şubat'ta yalnızca Netflix'te yayınlanacak.

Son Haberler
Ağrı Valisi Koç, 98 yaşındaki Suti nineyi ziyaret etti,
Ağrı Valisi Koç, 98 yaşındaki Suti nineyi ziyaret etti,
Netflix duyurdu! Birce Akalay'lı Mezarlık'ın 2. sezon tarihi açıklandı
Netflix duyurdu! Birce Akalay'lı Mezarlık'ın 2. sezon tarihi açıklandı
İyi niyetli bir girişim ama...
İyi niyetli bir girişim ama...
BM Çalışma Grubunun ŞOK kararı
BM Çalışma Grubunun ŞOK kararı
CHP gene tarih yazıyor
CHP gene tarih yazıyor