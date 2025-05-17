Netflix resmen açıkladı: Son gün 3 Haziran

Netflix’in resmi açıklamasına göre, ilk nesil Fire TV cihazları artık modern streaming hizmetlerinin teknik gereksinimlerini karşılamıyor. Hem klasik Fire TV hem de sesli uzaktan kumandalı Fire TV Stick modelleri bu kapsamda. Netflix kullanıcılarının bu cihazlarda servis kullanımı duracak. Netflix teknik gerekçelerden dolayı destek kesimini gerçekleştirse de, detaylı bir sebep paylaşmadı.

Amazon Fire TV cihazlarının ilk versiyonu 2014 yılında çıkmış ve o dönem için yenilikçi olsa da, günümüzde gelişen teknoloji karşısında yetersiz kalıyor. Netflix desteğinin kesilmesiyle birlikte, kullanıcıların bu platformda izleme deneyimine devam edebilmeleri için yeni nesil cihazlara geçmeleri gerekiyor. Aksi halde Netflix hesaplarına erişimleri mümkün olmayacak.

Netflix tarafından yapılan bu karar, kullanıcıların güncel teknolojiyi takip etmeleri gerektiğini de bir kez daha gösterdi. Akıllı TV ve streaming cihazlarının hızla geliştiği günümüzde eski modellerin destek dışı kalması kaçınılmaz hale geliyor. Ayrıca, Fire TV kullanıcılarının alternatif cihazlara yönelmesi bekleniyor.

Amazon ve Netflix’in bu kararı, dijital yayıncılar ve kullanıcılar arasında da tartışmalara yol açtı. Ancak uzmanlar, bu tür destek sonlandırmalarının teknoloji dünyasında normal karşılanması gerektiğini vurguluyor.

Netflix ve Amazon, bu konuda resmi kanallar aracılığıyla kullanıcılara önceden bildirimde bulunarak, mağduriyetin önüne geçmeye çalışıyor.

Netflix’in bu hamlesi, eski teknolojilere veda edip yeniliklere yönelmenin önemini bir kez daha ortaya koydu. Kullanıcıların yeni cihazlara yatırım yapması artık kaçınılmaz görünüyor.