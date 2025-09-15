Netflix, Türkiye pazarında liderliği kaptırdı!

Dizi, film platformu ve yapımcısı Netflix, Türkiye pazarlığında liderliğini kaptırdı.

JustWatch, Türkiye’deki dijital yayın platformları üzerine hazırladığı en son SVOD (isteğe bağlı abonelik videosu) pazar payı raporunu yayımladı.

2025'in ikinci çeyreğine ait veriler, pazarda dikkat çekici bir dönüşüme işaret etti.

Buna göre Max, BluTV’nin yerini aldıktan sonra sadece bir çeyrekte yüzde 28 ile pazar lideri oldu.

Netflix, liderliği kaybetti ve yüzde 24 ile ikinci sıraya geriledi. Disney+, bir yıl içinde yüzde 7'lik pazar payı kaybı yaşadı.

Prime Video, yüzde 19 ile rekabeti sürdürürken, MUBI, stabil bir kitleyle varlığını koruyor.