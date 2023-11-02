Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. İki Türk yapımı zirveye yerleşti

Netflix Türkiye’de haftanın en çok izlenen yapımları listesi yayınlandı. Top 10 listesinde dizi kategorisinde 2 yapım yer aldı.

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Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. İki Türk yapımı zirveye yerleşti 1
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Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. İki Türk yapımı zirveye yerleşti 2

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri yeniden paylaşıldı.

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Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. İki Türk yapımı zirveye yerleşti 3

23 - 29 Ekim haftasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Top 10 listesine son hafta iki Türk yapımı damga vurdu.

İŞTE O DİZİLER

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Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. İki Türk yapımı zirveye yerleşti 4

10. HAVA MUHALEFETİ

Hava Muhalefeti, bir hafta sonu kaçamağı yapmak için bindikleri uçakta kendilerini beklenmedik olayların içinde bulan Cemil ve Gözde'nin hikayesini konu ediyor.

Milletvekili adayı olan Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile güzel bir hafta sonu kaçamağı planlar. Ancak küçük bir kaçamak olarak düşündükleri tatilleri, Bodrum uçağındaki yerlerini almalarıyla eğlenceli bir yolculuğa dönüşür.

Hem Cemil ve Gözde, hem de uçaktaki diğer yolcular, kendilerini bekleyen sürprizden habersiz kahkaha dolu bir yolculuğa başlar.

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Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. İki Türk yapımı zirveye yerleşti 5

9. KETENPERE

Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kuran Kalender, akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alınca cezaevine girer.

Cezaevinde tanıştığı Vefa abi isimli bir mahkum, kısa sürede Kalender'i çok sever ve onu himayesine alır. Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Vefa'nın dışarıdaki adamları ona dışarıda da yardım ederler.

Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa'nın yanına gider ve ona kendi cast şirketini kurmak ve film çekmek hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender'e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir.

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Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. İki Türk yapımı zirveye yerleşti 6

8. KARANLIK GECE

Film, İshak’ın nasıl toplu bir öfkenin parçası haline gelip Anadolu'da küçük bir köyde vicdanıyla nasıl başa çıktığını ve kolektif sessizliğin şiddetiyle nasıl mücadele ettiğini anlatıyor.

İshak, küçük bir dağ kasabasından çıkmış gezgin bir müzisyendir. 7 yıl önce parçası olduğu bir linç olayı, ölmek üzere olan annesine veda etmek için kasabasına döndüğünde peşini bırakmaz.

Çocukluk arkadaşları olan diğer beş faille ve onları destekleyen kasaba halkı ile yüzleşen İshak, üzerine çöken suçluluk duygusuyla mücadele eder. Ancak suç ne kadar büyükse, herkesin elinde kan olduğu için sessizlik o kadar güçlenir.

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Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. İki Türk yapımı zirveye yerleşti 7

7. DO NOT DİSTURB

Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'in 2 Arada bölümünün ana karakteri Ayzek'e yeniden hayat verdiği Ayzek ile Bir Gece, pandemi sebebiyle vapurdaki garsonluk işinden olan Ayzek'in, bir otelde gece vardiyasında çalışmaya başladığı ilk geceyi anlatıyor.

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Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. İki Türk yapımı zirveye yerleşti 8

6. NOWHERE

Distopik bir gelecekte İspanya hükümeti, kaynak yetersizliği nedeniyle çocukları, hamile kadınları ve yaşlıları ortadan kaldırmayı planlar.

Hamile olan Mia, bu durumun ardından ülkeden kaçmaya karar verir. Kaçmak için bir konteynerde saklanan Mia, konteyner denize sürüklenince kendisini bir kabusun içerisinde bulur.

Okyanusun ortasında tek başına sürüklenen Mia, hem kendi hem kızının hayatını kurtarmak için savaşmak zorundadır.

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Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. İki Türk yapımı zirveye yerleşti 9

5. RAHİBE ÖLÜM

Narcisa, mucizelerle dolu bir çocukluktan sonra rahibe olur ve rahatsız edici bir varlığın dolaştığı eski bir manastırda kızlara öğretmenlik yapmaya başlar.

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Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. İki Türk yapımı zirveye yerleşti 10

4. AMCALAR

Orta yaşlı, huysuz bir baba ve iki yakın dostu, Y kuşağından CEO'ların ve güçlü anaokulu müdürlerinin değişen dünyasına ayak uyduramadıklarını görürler.

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Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. İki Türk yapımı zirveye yerleşti 11

3. ACI REÇETE

Parasız kalan hırslı bir bekar anne bir ilaç şirketinde kazançlı bir iş bulur. Ancak yeni ve güçlü bir ağrı kesiciyle başarıyı yakalamak için ne kadar ileri gidebilir?

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Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. İki Türk yapımı zirveye yerleşti 12

2. MÜŞTERİ LİSTESİ

Genç bir kadın, kocası çalışamayınca ailesine destek olmak için bir masaj salonunda işe girer ve çok geçmeden hayatının kontrolden çıktığını fark eder.

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Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. İki Türk yapımı zirveye yerleşti 13

1. İYİ Kİ ALDATILMIŞIM

Sue Hecker'in romanının bu uyarlamasında bir muhasebeci, nişanlısı tarafından aldatılmasını kendi cinselliğini keşfetmek için bir fırsat olarak görünce başını belaya sokar.

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