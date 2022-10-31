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Cici nedir? Netflix'te yayınlanan Cici filminin konusu nedir? Cici oyuncuları kimler?

Netflix platformlarında 30 Ekim tarihi itibariyle yayına giren Cici filmi, konusu ve oyuncuları hakkında tüm ayrıntılar merakla araştırılıyor. Peki, Cici nedir? Netflix'te yayınlanan Cici filminin konusu nedir? İşte ayrıntılar..

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 14:15
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Netflix'te yayınlanan Cici filminin konusu nedir? Cici nedir? Cici oyuncuları kimler?

Cici nedir? Netflix'te yayınlanan Cici filminin konusu nedir? Cici oyuncuları kimler?
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Netflix platformunda izleyicilerin erişimine açılan Cici filmi tüm ayrıntılarıyla şimdiden merak konusu oldu. Cici filminin yönetmeni, Bir Başkadır dizisi ile Netflix’in en iyi işlerinden birini çeken Berkun Oya, bu sefer de çekmiş olduğu Cici filmiyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Cici filminin yönetmenliğini Berkun Oya üstlenirken, Cici filminin kadrosunda Fatih Artman, Şevval Balkan, Ayça Bingöl, Olgun Şimşek, Okan Yalabık, Yılmaz Erdoğan gibi oyuncular yer aldı. Cici filminin konusu nedir? Cici filmi nerede çekildi? İşte Netlix yapımı Cici filmi hakkında detaylar..

NETFLİX YAPIMI CİCİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Netflix yapımı Cici filmi, bir aile filmidir. Cici filmi, yaşanan acı bir kaybın ardından köyden kente göç eden ailenin 30 yıl sonra eski evlerinde buluşmasını konu alıyor. Hikayede sırlar açığa çıktıkça eski yaralarda yeniden açılıyor.

Gerçekleştiremediği hayallerinin altında ezilen bir anne ve üç yetişkin kardeşi anlatan Cici filminde, aile peşlerini bırakmayan keder ve travmalarıyla başa çıkmaya çalışır.

CİCİ FİLMİ KAÇ DAKİKA, NEREDEN İZLENİR?

Cici filmi 2 saat 31 dakikadır.

Cici filmi Netflix platformunda yayımlanmaktadır.

CİCİ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Ayça Bingöl - Saliha

Fatih Artman- Yusuf

Funda Eryiğit - Havva (Gençlik)

Nur Sürer - Havva (Yaşlı)

Okan Yalabık - Kadir

Olgun Şimşek – Cemil

Şevval Balkan - Naz

Yılmaz Erdoğan

İncinur Daşdemir

CİCİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Netflix platformunda izleyici karşısına çıkan Cici filminin nerede çekildiği merak ediliyor. Cici filmi nerede çekildi, oyuncuları kim, konusu nedir soruları Netflix filmini izleyenler tarafından araştırılıyor. Cici filminin hikayesi izleyenleri hem ağlatıyor hem güldürüyor. Peki, Cici nerede çekildi?

Netflix’de 30 Ekim’de yayınlanmaya başlayan Cici filmi Bursa'nın İznik ilçesinde çekilmiştir.

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