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  • Netflix’te skandal Türkiye haritası. Ünlü dizide Türk toprakları Ermenistan’a ait gibi gösterildi

Netflix’te skandal Türkiye haritası. Ünlü dizide Türk toprakları Ermenistan’a ait gibi gösterildi

Netflix’te yayınlanmaya başlanan 'Pepsi, Where's My Jet' isimli dizinin ilk bölümünde gösterilen bir haritada Türkiye topraklarının bir kısmı Ermenistan topraklarına aitmiş gibi gösterildi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 14:23
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Netflix'teki Pepsi Where's My Jet adlı dizideki haritada Türk toprakları Ermenistan’a ait gibi gösterildi

Netflix’te skandal Türkiye haritası. Ünlü dizide Türk toprakları Ermenistan’a ait gibi gösterildi
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Dizi ve film izleme platformu olan Netflix’te yaşanan bir skandal Türkiye’de paylaşım rekorları kırdı.

Platformda yeni gösterime başlayan 'Pepsi, Where's My Jet' (Pepsi, Jetim Nerede?) adlı dizi geçtiğimiz günlerde yayına girdi. Dizide, 20 yaşındaki bir gencin Pepsi çekilişine katılarak jet kazanmak istemesi ve bu doğrultudaki hukuk mücadelesi gösterildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde hukuk derslerinde gösterilen “çekiliş için hukuk mücadelesi” konusu dizide temel konu olarak işlendi.

TÜRK TOPRAKLARI ERMENİSTAN'A AİTMİŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Dizi yayınlanan ilk bölümündeki bir sahneyle büyük bir skandala imza attı. Sosyal medyada Türk izleyicilerden büyük tepki çeken sahnede Türkiye toprakları bölünmüş gösterildi.

Mini dizinin birinci bölümünün 21'inci dakikasında ekranlara yansıtılan haritada, Türkiye’nin doğu illeri Ermenistan topraklarına aitmiş gibi ekranlara yansıtıldı. Haritadaki bu detay Türk izleyicilerin dikkatini çekti

Twitter'daki Türk kullanıcılar, diziye tepkilerini dile getirdi.

NETFLİX BUNU DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Netflix’te daha önce de benzer bir skandal gerçekleşmişti. 'The SPY' isimli dizide yine Türkiye toprakları bölünmüştü

Ayrıca Netflix’te yayınlanan ‘İkinci Dünya Savaşı’nın En Önemli Olayları’ isimli belgeselde de Türkiye topraklarının bir kısmı Ermenistan’a ait olarak gösteriliyordu.

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Gurbetçi
5.12.2022 15:16
erdoğan mı dava edecek lütfen gerçekçi olalım 20 sene evvel eş başkanım diyen erdoğanın haritasında Türk devleti yoktu.  
 
Korkuyorum
5.12.2022 14:56
Ne bekliyorduk? Netflix in bu tür projeleri yeni değil bitmez de  
 
Tozanlı
5.12.2022 14:52
Versinler uluslar arasi mahkemelere alsınlar tazminatları, hasta çocuklarım için harcansın o para... Çokda zor değil...illaki hukukcu olnaya gerek yok...  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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