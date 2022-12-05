Netflix’te skandal Türkiye haritası. Ünlü dizide Türk toprakları Ermenistan’a ait gibi gösterildi

Dizi ve film izleme platformu olan Netflix’te yaşanan bir skandal Türkiye’de paylaşım rekorları kırdı.

Platformda yeni gösterime başlayan 'Pepsi, Where's My Jet' (Pepsi, Jetim Nerede?) adlı dizi geçtiğimiz günlerde yayına girdi. Dizide, 20 yaşındaki bir gencin Pepsi çekilişine katılarak jet kazanmak istemesi ve bu doğrultudaki hukuk mücadelesi gösterildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde hukuk derslerinde gösterilen “çekiliş için hukuk mücadelesi” konusu dizide temel konu olarak işlendi.

TÜRK TOPRAKLARI ERMENİSTAN'A AİTMİŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Dizi yayınlanan ilk bölümündeki bir sahneyle büyük bir skandala imza attı. Sosyal medyada Türk izleyicilerden büyük tepki çeken sahnede Türkiye toprakları bölünmüş gösterildi.

Mini dizinin birinci bölümünün 21'inci dakikasında ekranlara yansıtılan haritada, Türkiye’nin doğu illeri Ermenistan topraklarına aitmiş gibi ekranlara yansıtıldı. Haritadaki bu detay Türk izleyicilerin dikkatini çekti

Twitter'daki Türk kullanıcılar, diziye tepkilerini dile getirdi.

NETFLİX BUNU DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Netflix’te daha önce de benzer bir skandal gerçekleşmişti. 'The SPY' isimli dizide yine Türkiye toprakları bölünmüştü

Ayrıca Netflix’te yayınlanan ‘İkinci Dünya Savaşı’nın En Önemli Olayları’ isimli belgeselde de Türkiye topraklarının bir kısmı Ermenistan’a ait olarak gösteriliyordu.