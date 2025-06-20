Netflix’ten milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren adım!

Netflix‘ten sonra benzer içeriklerle farklı dijital platformların da hayatımıza dahil olması dijital platformlar arasındaki rekabeti kızıştırdı.

Netflix kullanıcılarına yeni deneyimler sunmaya devam ediyor şirket geleneksel yayıncılıkla olan ilişkisini dönüştürerek kullanıcılara daha uzun süre platformda kalabilecekleri yeni deneyimler sunmayı amaçlıyor. Bu kapsamda bu hafta Fransa’nın önde gelen medya kuruluşlarından TF1 Group ile bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma kapsamında, TF1 Group’a ait TV kanalları doğrudan Netflix üzerinden canlı olarak yayınlanacak.



Bu gelişmeyle birlikte Netflix tarihinde ilk kez canlı yayın yapan televizyon kanallarına evsahipliği yapmaya başlayacak Öte yandan Netflix‘in attığı bu adım sadece Fransa pazarıyla da sınırlı kalabilir şirketin canlı yayınlara yönelik ilginin artmasıyla birlikte farklı ülkelere yayılması bekleniyor.

