Netflix'ten tamamen ücretsiz plan

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Netflix'ten tamamen ücretsiz plan

Dünyanın en popüler film ve dizi izleme platformu olan Netflix şu zamana kadar ki en ciddi adımını atarak tamamen ücretsiz bir abonelik planı yapmaya hazırlanıyor. Yeni planda Netflix abonelikler yerine reklamlar üzerinden para kazanmayı hedefliyor.

Netflix dünyada ve ülkemizde oldukça popüler olması ile biliniyor. Türkiye’de bazı dizi ve filmlerin gösterilmemesi bir yana verilen ücrete karşın sunulan video kalitesi oldukça sinir bozucu olması ile biliniyor.

Geçtiğimiz zamanlarda Netflix Kenya’da tamamen ücretsiz bir planı devreye sokmuş fakat bu adımı 2023 yılında geri çekmişti. Söylenenlere göre Netflix’in şu anki düşüncesi ise reklamlı planı Kenya gibi ülkelerde değil de daha büyük Pazar alanlarında hizmete sunmak.

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Bu pazarın ise Asya veya Avrupa kıtasında olması bekleniyor. Konu hakkında Bloomberg kaynaklarına göre ücretsiz yani reklamlı planının sunulması halinde bu ülkeler Almanya veya Japonya olabilir.

Şu an için reklamlı abonelik fırsatı ülkemizde bulunmuyor fakat böyle bir hizmetin gelmesi halinde Türkiye’de de kullanıma sunulması şirketin vereceği karar doğrultusunda olacak.

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