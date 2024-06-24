Netflix'ten tamamen ücretsiz plan

Netflix dünyada ve ülkemizde oldukça popüler olması ile biliniyor. Türkiye’de bazı dizi ve filmlerin gösterilmemesi bir yana verilen ücrete karşın sunulan video kalitesi oldukça sinir bozucu olması ile biliniyor.

Geçtiğimiz zamanlarda Netflix Kenya’da tamamen ücretsiz bir planı devreye sokmuş fakat bu adımı 2023 yılında geri çekmişti. Söylenenlere göre Netflix’in şu anki düşüncesi ise reklamlı planı Kenya gibi ülkelerde değil de daha büyük Pazar alanlarında hizmete sunmak.

Bu pazarın ise Asya veya Avrupa kıtasında olması bekleniyor. Konu hakkında Bloomberg kaynaklarına göre ücretsiz yani reklamlı planının sunulması halinde bu ülkeler Almanya veya Japonya olabilir.

Şu an için reklamlı abonelik fırsatı ülkemizde bulunmuyor fakat böyle bir hizmetin gelmesi halinde Türkiye’de de kullanıma sunulması şirketin vereceği karar doğrultusunda olacak.