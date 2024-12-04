Neuer kariyerinde ilk kez sarı kart gördü. Kariyerinde 800 maça çıktı

Kaynak: İHA
Neuer kariyerinde ilk kez sarı kart gördü. Kariyerinde 800 maça çıktı

Bayern Münih’in 38 yaşındaki kalecisi Neuer, Bayer Leverkusen karşısında kariyerinde bir ilki yaşadı. Toplamda 800 maça çıkan tecrübeli kaleci ilk kez kırmızı kart gördü.

Bayern Münih, Almanya Kupası Son 16 Turu'nda konuk ettiği Bayer Leverkusen'e 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Mücadelenin 17. dakikasında Leverkusen atağında savunmadan atılan uzun pasta topla buluşan Jeremie Frimpong, kaleci Manuel Neuer ile karşı karşıya pozisyonda yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Bayern Münih'in 38 yaşındaki kalecisi Neuer'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Söz konusu kart, Alman file bekçisinin kariyerindeki ilk kırmızı kartı oldu.

Kariyerinde toplamda 800 müsabakada forma giyen Manuel Neuer, 38 yaşında ilk kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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