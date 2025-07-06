Neuer'den Donnarumma'ya Musiala tepkisi

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Neuer'den Donnarumma'ya Musiala tepkisi

Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala'nın ayağının kırıldığı pozisyonla ilgili Manuel Neuer konuştu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Paris Saint Germain ile Bayern Münih arasında oynanan maçta Gianluigi Donnarumma ile çarpışan Jamal Musiala'nın ayağı kırılmıştı.

"TUTUMUNDAN HOŞLANMADIM"

Pozisyonla ilgili konuşan Bayern Münih kalecisi Neuer "Musiala'nın sakatlandığı pozisyonda kalesinden o şekil bir çıkış yapmamalıydı. Gereksiz bir risk aldı. Rakibi sakatlamaya yönelik riskli bir hamleydi. Ayrıca sonraki tutumundan da hoşlanmadım. Yanına gittim ve 'Arkadaşımıza bir geçmiş olsun dilemeyecek misin?' diye sordum. Bu bir saygı meselesi çünkü. Fair play her şeyden önce gelir. Sonra gidip geçmiş olsun diledi." dedi.

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