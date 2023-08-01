Neva ne demek? Neva isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Neva son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Neva ne demek? Neva isminin anlamı nedir?

Neva ne demek? Neva isminin anlamı nedir?

Neva adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Neva isminin anlamını araştırıyor. Peki, Neva ne demek? Neva isminin anlamı nedir?

NEVA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Neva ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Ses, ahenk, nağme.

- Klasik Türk müziğinde bir makam adı ve yegâhtan bir oktav tiz olan "re" perdesi.

- Refah, mutluluk.

NEVA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Neva ismi Kur'an-ı Kerim'de (Enam Suresi 95. ayet) geçmektedir ve Neva ismini koymak caizdir.

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