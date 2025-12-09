6 Aralık 2025, Cumartesi

Tiyatro dünyası oldukça renkli bir karakterini yitirdi.

Tabii ki bu; hüzünlü, üzücü ve beklenmedik bir gelişme.

Erken yaşta (61) diyebileceğimiz talihsiz bir kayıp.

Küresel salgın döneminde (Temmuz 2021) öğrendiği rahatsızlığını, hasarlı organı operasyonla alınarak atlatmış olsa da sonraki süreç kendisi için hiçbir zaman kolay geçmedi. Dönem dönem sağlık sorunları ile şiddetli bir mücadele ortaya koydu ama yaşama karşı inancını hiç kaybetmedi.

Tanıştığımız ilk anı net olarak hatırlamasam da, kendisine dair hafızamdaki en net görüntü,

2013 yılında ilki düzenlenecek olan Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nin ilk jüri toplantısıdır. Jüri üyesi olarak görev aldığı ilk ve tek yılında, duayen gazeteci Hayati Asılyazıcı’ya toplantıda eşlik etmiş, bu sayede de ‘Yeni Tiyatro’ oluşumunun ilk adımlarına tanık olmuştum. O oluşum, artık on yılını geride bırakmış önemli bir organizasyona evrildi.

Erbil Göktaş ile kurduğumuz o ilk temasın ardından, ilk olarak 2015 yılında, kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu Yeni Tiyatro Dergisi’nde eleştiri yazıları yazmak (ilerleyen yıllarda yayın kurulunda yer almak), daha sonra 2017 yılında, kurucusu ve jüri başkanı olduğu Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nde jüri üyesi olmak ve son olarak kurucu öğretim üyeleri arasında yer aldığı Kocaeli Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde lisansüstü öğrencisi olmak gibi geniş tanımlı bir etkileşim çeşitliliğine sahip olduk.

Dile kolay!

On yılı aşkın bir süre geçmiş.

Tiyatro ortak paydasında kısa sayılamayacak bir sürede dostluğumuz gelişti.

Onu her zaman, yaşama arzusu yüksek biri olarak tanıdım.

Olumlu enerjisini her zaman yukarıda tutabilen, nüktedan biri olarak kaldı hafızamda.

Ödül törenlerinde sonunu getiremediği uzuuun açılış konuşmaları, şiirleri, alıntıları, renkli boyun atkıları, asla eksik etmediği ve vazgeçemediği rengârenk söylemleri.

Her zaman anlatacak bir hikayesi vardı mutlaka cebinde.

Her an odak noktası olabilecek bir potansiyeli içinde barındırıyordu.

Dergi için kaleme aldığı başyazılarla da yazma eylemindeki yeteneğinin hakkını veren bir isimdi.

Tiyatro adına ne yapılması gerekiyorsa, o noktada olmayı seçti.

Öncelikli olarak Yeni Tiyatro Dergisi’ni yayım hayatına kazandırdı. Dergi aracılığıyla bir tiyatro hafızası inşa etti. Derginin yayımlandığı süreç içerisinde sahnelenen yapımlar ve gelişen önemli olaylar; haber, söyleşi ve inceleme yazıları ile artık kayıt altında. Disiplin gerektiren zorlu bir meydan okuma.

Ardından, Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri ile bir ödüllendirme mekanizması oluşturdu. Ödül komitesine davet ettiği jüri üyeleri ile birlikte her dönem sahne alan oyunları izleyerek değerlendirme masasında yer almasını sağladı. İstanbul merkezli olarak başlayan ödül yapısı daha sonra Anadolu ve Uluslararası kategorileri ile zenginleştirildi.

Tiyatro sanatına gönül vermiş, emeği geçmiş, alın teri dökmüş sanatçılar için motivasyon kaynağı oldu.

Kurmuş olduğu Yeni Yayınevi ile yerli ve yabancı tiyatro oyunlarının basımını gerçekleştirdi. Türk tiyatrosu arşivine katkı sağladı.

Aynı çatı altında oluşturduğu Yeni Tiyatro topluluğu ile sadece teoride kalmadan pratikte de sahne yapımları üretti. Dört farklı yapımı tiyatroseverlerle buluşturdu.

Erbil Göktaş;

Tiyatro eğitimi aldı, eğitimci oldu, eğitim verdiği yüzlerce öğrencisi oldu.

Tiyatro oyunu yazdı, yönetti, oynadı. (okul yıllarında sahne aldığını anlatmıştı)

Tiyatro hakkında yazdı, dergi çıkardı, ödül organizasyonu kurdu, ödüllerle tiyatroculara moral oldu.

Hasılı; tiyatro için yaşadı, tiyatro içinde öldü.

Elvada hocam... Yolun ışıkla...