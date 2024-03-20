Nevruz’u kana bulayacaklardı. 139 PKK’lı terörist yakalandı

Kaynak: DHA
Nevruz’u kana bulayacaklardı. 139 PKK’lı terörist yakalandı
Nevruz’da terör eylemi yapmaya hazırlananlara yönelik 15 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terör örgütü PKK’ya yapılan operasyonda 139 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Nevruz Bayramı öncesi terör eylemi planlayan kişilere yönelik 15 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 139 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 15 ilde 'Bozdoğan-12' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Buna göre; İl Emniyet müdürlükleri tarafından Ardahan, Kırklareli, Batman, Şırnak, İzmir, Bursa, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Adana, Muş, Şanlıurfa ve Van'da yapılan eş zamanlı baskınlarda; sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan, Nevruz Bayramı'nı bahane edip güvenlik güçlerine, kamu araç ve binalarına saldırı eylemleri planladığı tespit edilen 139 şüpheli yakalandı. Ayrıca, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve dijital materyale el koyuldu.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" dedi.

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