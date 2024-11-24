Nevşehir -Aksaray karayolu ulaşıma kapandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Nevşehir -Aksaray karayolu ulaşıma kapandı

Yurdun iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Nevşehir-Aksaray karayolu trafiğe kapandı.

Nevşehir-Aksaray karayolu üzerinde bulunan ve Aksaray İl sınırları içinde yer alan Alayhan rampalarında kar küreme ve temizleme çalışmaları sürüyor.

Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi Nevşehir il genelinde etkili oldu. Nevşehir - Aksaray Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak uzun süre trafiğe kapandı.

Aksaray Alayhan rampalarındaki çalışma nedeniyle Trafik ekipleri Nevşehir'den Aksaray istikametine gidecek olan sürücüleri, Derinkuyu- Niğde istikametine yönlendirdi.

Nevşehir il merkezinde de yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Kara yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle kış lastiği taktırmayan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yolda kalan sürücüler petrol istasyonlarına ve şehir merkezlerine yönlendiriliyor. Karayolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, sürücüler yolun açılmasını bekliyor.

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Nevşehir -Aksaray karayolu ulaşıma kapandı

Nevşehir -Aksaray karayolu ulaşıma kapandı

Nevşehir -Aksaray karayolu ulaşıma kapandı

Nevşehir -Aksaray karayolu ulaşıma kapandı

Nevşehir -Aksaray karayolu ulaşıma kapandı

Nevşehir -Aksaray karayolu ulaşıma kapandı

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