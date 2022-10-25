Nevşehir'in Kayaşehir'i Japon televizyon kanalında tanıtılacak

Japonya’nın en büyük televizyon kanallarından biri olan Fuji TV’de ‘Bağlantılarım Sayesinde’ adlı gezi programı için çekim yapıldı. Çekimler hafta sonu Kayaşehir’de gerçekleştirildi.

Takeshi Yamagata’nın yönetmenliğini ve sunuculuğunu yaptığı ve dünyanın farklı ülkelerindeki tarihi ve gizemli yapıların tanıtıldığı program, 15 Kasım 2022 tarihinde yayınlanacak. Kayaşehir içerisinde henüz turizme açılmamış ve temizlik çalışmaları süren mezar odaları, iş atölyeleri, sığınaklar ve kamusal alanlar ekranlara yansıyacak.

Görüntü Yönetmenliğini Ryuni Kurohara’nın yaptığı programda ayrıca Nevşehir Belediyesi Arkeologlarından Semih İstanbulluoğlu’nun bölgede gerçekleştirilen çalışmalar ve bölgenin tarihi ile ilgili açıklamalarına da yer verilecek.

(Kaynak: İHA)