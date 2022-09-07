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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi personel alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 21 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 06:18
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi personel alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi personel alacak
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada “Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" hükümleri dahilinde öğretim üyesi alınacaktır.” Denildi.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 24. ve 23. maddeleri ile "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi'nde öngörülen koşulları sağlamış olmaları şartıyla;

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" uyarınca Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak olan Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Adaylar başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçeleri ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'nın sayfasında yer alan doçentlik sözlü sınavı başvuru dilekçesini (doçentlik sözlü sınavına girecek adaylar için) , akademik yükseltilme ve atanma için başvuru dosyası kontrol listesi, doçent kadrosuna başvuru ve puanlama formu bilgisayar ortamında doldurularak her sayfa paraflı olacak şekilde (Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi, başvuru kontrol listesi ve puanlama formuna (https://www.nevsehir.edu.tr/tr/179) adresinden ulaşılabilir), yağmacı/korsan yayınlar taahhütnamesi (https://personel.nevsehir.edu.tr/tr/formlar-ve-dilekceler) adresinden ulaşılabilir, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, resmi kurumlarca onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu; lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık /sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi ile yabancı dil sonuç belgesi, adli sicil belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasının basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasının da elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen veya posta yoluyla Personel Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süreler içerisinde başvurmaları gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

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