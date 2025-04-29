Nevşehir Jandarmasından acı haber: Şehit Var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Nevşehir Jandarmasından acı haber: Şehit Var

Nevşehir’de Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, eğitim sırasında yaşanan kaza sonucu şehit oldu. Vali Ali Fidan, şehide rahmet, ailesine ve Jandarma teşkilatına başsağlığı diledi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un şehit olduğunu duyurdu. Vali Fidan, "Bugün gerçekleştirilen eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen elim kazada, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli mesai arkadaşımız Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un şehit olduğunu teessürle öğrendim. Mesai arkadaşımız şehidimiz Hüseyin Uzun'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Jandarma teşkilatımıza ve Aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Nevşehir Jandarmasından acı haber: Şehit Var

Nevşehir Jandarmasından acı haber: Şehit Var

Nevşehir Jandarmasından acı haber: Şehit Var

Nevşehir Jandarmasından acı haber: Şehit Var

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