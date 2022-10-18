Kapadokya'daki balon faciasında hayatını kaybeden turistlerin kimliği belli oldu

Nevşehir'in Kapadokya ilçesinde sabah erken saatlerinde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırada rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yapmıştı.

Kazada İspanyol uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralanmıştı. Yaralı turistler hastanede tedavi altına alınırken, ölen turistlerin de kimlikleri belli oldu.

Balon kazasında; 62 yaşındaki Maria Christiana Baltrons ile 64 yaşındaki Dolors Masana hayatını kaybetti.

(Kaynak: İHA)