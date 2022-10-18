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Kapadokya'daki balon faciasında hayatını kaybeden turistlerin kimliği belli oldu

Nevşehir Kapadokya'da arızalanan balondan düşerek hayatını kaybeden 2 turistin kimlikleri belli oldu. İspanyol asıllı turistlerin 62 ve 64 yaşlarında olduğu açıklandı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 12:34
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Nevşehir Kapadokya'da arızalanan balondan düşerek hayatını kaybeden turistlerin kimlikleri belli oldu

Kapadokya'daki balon faciasında hayatını kaybeden turistlerin kimliği belli oldu
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Nevşehir'in Kapadokya ilçesinde sabah erken saatlerinde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırada rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yapmıştı.

Kazada İspanyol uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralanmıştı. Yaralı turistler hastanede tedavi altına alınırken, ölen turistlerin de kimlikleri belli oldu.

Balon kazasında; 62 yaşındaki Maria Christiana Baltrons ile 64 yaşındaki Dolors Masana hayatını kaybetti.

(Kaynak: İHA)

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