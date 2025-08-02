Nevşehir Kültür Yolu Festivali başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci durağı olan Nevşehir/Kapadokya, 2-10 Ağustos tarihleri arasında dev bir kültür ve sanat şölenine 3. kez ev sahipliği yapıyor. Festival; Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Yerleşkesi'nde düzenlenen basın toplantısıyla başladı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı; festivalin Kapadokya'nın eşsiz doğasıyla bütünleşen özel etkinlikleriyle Türkiye'nin en kapsamlı kültür hareketlerinden biri haline geldiğini belirtti. Yazgı, "40 noktada 400'e yakın etkinlikle Kapadokya'yı açık hava sahnesine dönüştürüyoruz. Festival, sadece kültürel değil, ekonomik canlılık da sağlıyor" dedi.

"TÜRKİYE TURİZMİ REKOR KIRIYOR"

Bakan Yardımcısı Yazgı ayrıca Türkiye'nin 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle dünya turizminde 4. sıraya yükseldiğini, 2025'in ilk 6 ayında ise 26 milyonu aşkın turistten 25,8 milyar dolarlık gelir elde edildiğini hatırlatarak turizmde rekor büyümenin sürdüğünü belirtti. Festival çerçevesinde konserlerden tiyatrolara, sergilerden sokak sanatlarına, çocuk atölyelerinden geleneksel tatlarla dolu gastronomi deneyimlerine kadar çok geniş bir yelpazede etkinlikler yer alıyor. Özellikle çocuklar ve gençler için hazırlanan resim, müzik, dans ve el sanatları atölyeleri büyük ilgi görüyor. Kapadokya'nın sıcak hava balonları, benzersiz doğal dokusu ve yerel mutfağı da festivale değer katıyor. Michelin Rehberi'ne giren gastronomisiyle bölge, artık sadece bir turizm merkezi değil, uluslararası bir lezzet destinasyonu olma yolunda.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, festivalin şehrin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirterek; "Nevşehir, tarihi ve kültürel mirasıyla dünyanın en özgün destinasyonlarından biridir" dedi. Vali Fidan; "Tarihten bugüne uzanan yolculuğunda, peri bacaları, yer altı şehirleri, vadileri, tarihi cami ve kiliseleri, kaya oyma mimarisi ve kültürel yapılarıyla binlerce yıllık medeniyetin izlerini taşıyan Nevşehir zengin kültürel mirası, güzide mutfağı, eşsiz doğası, köklü geçmişe sahip kültür-sanat birikimi ve masalsı atmosferiyle, dünyanın en özgün destinasyonlarından ve miras alanlarından biridir" şeklinde konuştu. Festival çerçevesinde Pablo Picasso'nun sergisi Avanos'ta sanatseverlerle buluşuyor. Çin Büyükelçiliği tarafından Kapadokya Pegasos Cave Suite Hotel'de Çin Kaligrafi ve Resim Sergisi açıldı. Meryem Ana Kilisesi'nde AI Dijital Sergi ve Matraki Sergisi ziyaretçilere kapılarını açarken, "Eskizden Piksele', "21. Yüzyılda Minyatür', "Yaşayan Miras: Bebek Sergisi" gibi dijital ve geleneksel sanat etkinlikleri de dikkat çekiyor.

MURAT BOZ GÖREME'DE SAHNE ALACAK

Festivalin akşam etkinliklerinde ünlü sanatçı Murat Boz; Göreme Festival alanında sahneye çıkacak. 9 gün boyunca şehirde toplam 40 farklı noktada yaklaşık 400 etkinlik düzenlenecek.