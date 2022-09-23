﻿Nevşehir Merkez SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Nevşehir Merkez SYDV, sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak istihdam üzere geçici 1 işçi alacak.
Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 – 35 yaş arasında olmak
Erkek adayların askerlikle ilişiği olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Erkek adaylar için B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanıyor olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma
Adli sicil belgesi
Askerlik durum belgesi
Sağlık raporu
Ehliyet
İkametgah
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