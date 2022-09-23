﻿Nevşehir Merkez SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Nevşehir Merkez SYDV, sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak istihdam üzere geçici 1 işçi alacak.

Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 – 35 yaş arasında olmak

Erkek adayların askerlikle ilişiği olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Erkek adaylar için B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanıyor olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma

Adli sicil belgesi

Askerlik durum belgesi

Sağlık raporu

Ehliyet

İkametgah