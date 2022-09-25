Nevşehir Merkez SYDV personel alacak

Nevşehir Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alacağını duyurdu.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak sosyal yardım ve inceleme görevlisi alınacak.
Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
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