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Nevşehir'de ulaşımda nakit ödeme dönemi kapanıyor   

Nevşehir’de şehir içi toplu taşımada kullanılan özel halk otobüslerinde 1 Aralık 2022 tarihinde nakit ödeme işlemleri sona erecek. Bu tarihten itibaren toplu taşıma ücretleri sadece 'Nevkart' ile yapılabilecek. 

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 17:56
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Nevşehir ulaşımında nakit ödeme dönemi kapanıyor

Nevşehir'de ulaşımda nakit ödeme dönemi kapanıyor   
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Nevşehir’de 5 ayrı hatta faaliyet gösteren özel halk otobüslerinde kartlı ödeme sistemine geçiş için hazırlıklar tamamlandı. Yapılan çalışma ile birlikte tüm özel halk otobüslerine kartlı ödeme sistemi terminallerinin montajı yapılırken Kart Satış ve Dolum Merkezleri de faaliyetlerine başladı. Bir süredir özel halk otobüslerinde uygulanan kartlı ödeme sistemi 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek. Toplu taşıma hizmetlerinden faydalanacak olan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için bu tarihten önce kartlarını kentin farklı noktalarında bulunan Satış ve Dolum Bayilerinden almaları gerekiyor.  


   
NEVKART NASIL ALINIR?

 Tam kart almak isteyen vatandaşlar, kartlarını 35 TL karşılığında aşağıda isim ve adresleri bulunan işyerlerinden temin edebilir. Kart sahipleri aldıkları tam kartlara dolumlarını da yine aynı işyerlerinden yapabilir. Öğrenci, 65 yaş üzeri, engelli, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ise indirimli ve serbest kartlarını Atatürk Bulvarı üzerindeki Gülbahçe, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde Millet Kıraathanesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yaşam Merkezi (Üniversite öğrencileri) içerisinde bulunan NEVKART İşlem Merkezlerinden alabilecekler. Serbest ve indirimli kart alacak kişilerden başvuru sırasında kimlik ve fotoğraf istenecek. NEVKART işlemleri ile ilgili merak edilen tüm konular için vatandaşlar www.nevkart.com.tr adresini ziyaret edebilecekleri gibi Nevşehir Belediyesi’nin 153 Çağrı Merkezi’ni arayabilecek.                                          

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