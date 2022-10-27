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Nevşehir Ürgüp Belediyesi 15 işçi alacak

Nevşehir Ürgüp Belediyesi 15 işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 12:01
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Nevşehir Ürgüp Belediyesi 15 işçi alacak

Nevşehir Ürgüp Belediyesi 15 işçi alacak
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Nevşehir Ürgüp Belediyesi bünyesine 15 personel alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak beden işçisi alınacak.

Son başvuru tarihi 4 Kasım 2022 olarak duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

25-40 yaş aralığında olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Sadece erkekler başvuru yapabilir.

GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Askerlik belgesi,

Sürücü belgesi.

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