Nevşehir Ürgüp Belediyesi 15 işçi alacak

Nevşehir Ürgüp Belediyesi bünyesine 15 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak beden işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 4 Kasım 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
25-40 yaş aralığında olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Sadece erkekler başvuru yapabilir.
GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Askerlik belgesi,
Sürücü belgesi.
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