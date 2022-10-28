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15 köpek üniversiteli kıza dehşeti yaşattı

Nevşehir’de 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, 15 köpeğin saldırısı sonucu yaralandı. Kübra Nayman "Köpeklerden birisi havlamaya başlayınca hepsi birden saldırdı" diye konuştu. 

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 15:27
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Nevşehir'de 15 köpek üniversiteli kıza dehşeti yaşattı

15 köpek üniversiteli kıza dehşeti yaşattı
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İHA'nın haberine göre, olay bu sabah saatlerinde Ürgüp İlçesi Kavak Önü mahallesi 224. sokakta meydana geldi. Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü 2. sınıf öğrencisi Kübra Nayman, okula gitmek için evinden çıktığı sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpeklerin Kübra Nayman'a saldırdığını gören mahalle sakinleri olaya müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdıktan sonra Kübra Nayma’nı Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kübra Nayman’a çok sayıda dikiş atıldı. Yaşadıklarını korku dolu gözlerle anlatan Kübra Nayman, “Sabah saatlerinde okula gitmek için evden çıktım. O esnada köpeklerin saldırısına uğradım. Köpekleri görünce hiçbir şey yapmadım. Köpeklerden birisi havlamaya başlayınca hepsi birden saldırdı" diye konuştu. 

"Bende evimde evcil hayvan besliyorum" diyen Kübra Nayma "Köpekleri görünce hiçbir şey yapmadan bekledim. Daha sonra kendimi yerde buldum. 15 tane köpek bir anda üzerime doğru geldiler. Çevredeki vatandaşlar sayesinde kurtuldum. Kafamda, sırtımda, bacaklarımda ve kolumda yaralar var” şeklinde konuştu. 

Acilen bir çözüm bulunması gerektiğini de söyleyen Nayman, “Saldırıya uğrayan sadece ben değilim. Daha önce bir çocuğa ve bir vatandaşa da saldırı olmuştu. Bu duruma biran önce çözüm bulunmalı. Turistlere de saldırabilir” dedi.

Olayı öğrendikten sonra kızını almak için Ürgüp’e gelen Baba Hasan Nayman da, “10-15 köpek sabah saatlerinde kızıma saldırdı. Kızım da çok sayıda yara var. Kafasında 4 dikiş var. Bu hayvanları savunan arkadaşlar biraz da insanları savunsunlar. Bundan sonra bu olaylar olmasın. Sokaklarda yaşlılar var, daha küçük çocuklar var. Bunları kim kurtaracak?” dedi.

"KIZI ARALARINA ALMIŞLARDI"

Kübra Nayman’ın yaşadıklarına şahit olan mahalle sakini Sevgi Erdem de o anları anlattı. Erdem, “Sabah işe gidiyordum. Karşımda 15 tane köpek, bir kız çocuğunu aralarına almışlar ve ısırıyorlar. Bir anda şok oldum. Markette alışveriş yapan bir kişi vardı. Hemen ona söyledim. O da arabasıyla köpeklerin arasına dalarak çocuğu hemen arabasına aldı ve hastaneye götürdü. Sokakta başıboş gezen bu köpekler her gün tehdit saçıyor. O kızımızın yerinde bizde olabilirdik” ifadelerini kullandı.

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