Nevşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Nevşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada Mahmut Aydemir yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Nevşehir- Aksaray kara yolunda meydana geldi. Mahmut Aydemir yönetimindeki 68 AN 018 plakalı otomobil ile F.Ö.'nün kullandığı 50 ABY 633 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mahmut Aydemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü F.Ö. ve araçlarda bulunan Jale Aydemir ile Z.Ö. ise sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Nevşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Nevşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Nevşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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