Nevşehir’de 9 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Kaza, gece vakti 350 Evler Mahallesi Milli İrade Caddesi'nde gerçekleşti. E.Ö.'nün kullandığı 07 BDB 183 plakalı otomobil ile Y.Ü.'nün yönetimindeki 50 ADJ 602 plakalı hafif ticari araç, Niğde Kavşağı'nda birbiriyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu ve içindeki 9 kişi yaralandı. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne nakletti.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ayrıca, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de yayınlandı.

Görüntülerde, caddede ilerleyen hafif ticari aracın kavşakta dönüş yapan otomobille çarpıştığı anlar net bir şekilde görülüyor.