Nevşehir’de alkollü sürücü önünde duran araca çarptı: 2 yaralı

Nevşehir'de alkollü sürücünün aracı ile önünde duran otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan O. idaresindeki 06 HYB 52 plakalı otomobil, önünde seyreden Furkan F.'nin kullandığı 06 HDV 479 plakalı Volkswagen marka otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Furkan F. ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde sürücü Furkan O.'nun 1.87 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 9 bin lira para cezası kesilerek, ehliyetine el konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.