Nevşehir’de balkon boyarken düşen adam hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Nevşehir’de balkon boyarken düşen adam hayatını kaybetti

Nevşehir’in Güzelyurt Mahallesi Eren Caddesi’nde, balkonunu boyamakta olan 61 yaşındaki Erol Tunçer dengesini kaybederek 4. kattan aşağı düştü.

Olay, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle kısa sürede sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesine sahne oldu.

Sağlık ekipleri, Tunçer’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Tunçer’in cesedi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tunçer’in, kiracısının evi boşaltmasının ardından yeni kiracıya vermeden önce balkon bakımını yaptığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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