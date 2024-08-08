Nevşehir’de balkon boyarken düşen adam hayatını kaybetti

Olay, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle kısa sürede sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesine sahne oldu.
Sağlık ekipleri, Tunçer’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Tunçer’in cesedi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tunçer’in, kiracısının evi boşaltmasının ardından yeni kiracıya vermeden önce balkon bakımını yaptığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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